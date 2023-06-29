Тихон Тихий: что категорически нельзя делать 29 июня, если хотите замуж

Забудьте в этот день о лени и приготовлении выпечки

Христиане православной веры отмечают 29 июня святое воспоминание о святителе Тихоне. В народе этот день известен как Тихий день, почти по имени святого и частично из-за распространенного поверья. По преданию, начиная с этого времени перестают петь певчие птицы. Издавна люди обращались к святому Тихону с молитвой о прекращении зубной боли.

На Тихона Тихого заканчивали все задачи по дому. Наши предки проводили 29 июня с родными и близкими людьми, даря им маленькие, но полезные подарки. Этот день идеально подходит для уборки, стирки и приготовления пищи, за исключением выпекания.

По приметам, если 29 июня есть утренняя роса, то можно ожидать ясного дня; если неслышно звука кузнечиков, это предвещает ненастье. Кроме того, если убыль реки — это к дождливой погоде, а если прибыль — к хорошей.

Что нельзя делать 29 июня

Замешивать тесто и печь — отвадит финансовое благополучие.

Лениться — Тихон Тихий не любил лодырей и наказывал их.

Принимать важные решения, особенно если они речь идет о вопросе свадьбы — помолвка, скорее всего, отменится.

Собирать цветы и ставить их в доме – они принесут несчастья.

Напомним, что сейчас у православных верующих длится Петров пост. Ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено употреблять в пищу с 12 июня по 11 июля.