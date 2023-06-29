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Тихон Тихий: що категорично не можна робити 29 червня, якщо хочете заміж

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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За народними прикметами, 29 червня затихають усі співочі птахи
За народними прикметами, 29 червня затихають усі співочі птахи. Фото freepik.com

Забудьте в цей день про лінощі та приготування випічки

Християни православної віри відзначають 29 червня святий спогад про святителя Тихона. У народі цей день відомий як Тихий день, майже на ім’я святого та частково через поширене повір’я. За переказами, з цього часу перестають співати співочі птахи. Здавна люди зверталися до святого Тихона з молитвою про припинення зубного болю.

На Тихона Тихого закінчували всі завдання по дому. Наші пращури проводили 29 червня з рідними та близькими людьми, даруючи їм маленькі, але корисні подарунки. Цей день ідеально підходить для прибирання, прання та приготування їжі, за винятком випікання.

За прикметами, якщо 29 червня є ранкова роса, можна очікувати ясного дня; якщо нечутно звуку коників, це віщує негоду. Крім того, якщо спад річки – це до дощової погоди, а якщо збільшення – до хорошої.

Що не можна робити 29 червня

  • Замішувати тісто та пекти — відвадить фінансове благополуччя.
  • Лінуватися — Тихон Тихий не любив ледарів і карав їх.
  • Приймати важливі рішення, особливо якщо йдеться про питання весілля — заручини, швидше за все, скасуються.
  • Збирати квіти та ставити їх у домі – вони принесуть нещастя.

Нагадаємо, що зараз у православних вірян триває Петрів піст. Раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено вживати з 12 червня по 11 липня.

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