Подкормка золой ничего не даст: как не допустить ошибку на участке

Перед использованием нужно проверить качество подкормки

Древесный пепел часто используется дачниками для подкормки растений, чтобы напитать их полезными микроэлементами. Но иногда в момент сбора урожая вдруг выясняется, что внесенная подкормка не помогла.

Это сигнализирует о том, что при использовании золы были допущены ошибки и эффективность средства свелась к минимуму.

Ошибки при использовании золы

Зола теряет свои полезные свойства после намокания. Полежав под дождем или сыром помещении, он становится непригодным для дальнейшего использования, пишет Telegram-канал СОДа.

Вода вымывает из удобрения все нужные растениям микроэлементы. Также исчезает щелочь – вещество, способное убить вредные грибки. В результате от золы остаются ненужные отходы.

Это средство нужно хранить в сухом помещении в закрытой емкости.

Лучше всего отказаться от использования старой золы, так как со временем она теряет свои микроэлементы.

Как проверить золу

Чтобы понять, не потеряла ли зола свои полезные свойства, можно использовать специальный тест, предназначенный для определения кислотности почвы. Чем выше показатель щелочи на полоске, тем эффективнее удобрение.

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