Підживлення попелом нічого не дасть: як не припуститися помилки на ділянці

Перед використанням потрібно перевірити якість підживлення

Деревний попіл часто використовується дачниками для підживлення рослин, щоб наситити їх корисними мікроелементами. Але іноді в момент збирання врожаю раптом з’ясовується, що внесене підживлення не допомогло.

Це сигналізує про те, що при використанні золи були допущені помилки та ефективність засобу звелася до мінімуму.

Помилки при використанні золи

Зола втрачає свої корисні властивості після намокання. Полежавши під дощем чи у сирому приміщенні, вона стає непридатною для подальшого використання, пише Telegram-канал СОДа.

Вода вимиває з добрива всі необхідні рослині мікроелементи. Також зникає луг – речовина, здатна вбити шкідливі грибки. В результаті від попелу залишаються лише непотрібні відходи.

Цей засіб потрібно зберігати у сухому приміщенні у закритій ємності.

Найкраще відмовитися від використання старої золи, оскільки згодом вона втрачає свої мікроелементи.

Як перевірити попіл

Щоб зрозуміти, чи не втратив попіл свої корисні властивості, можна використовувати спеціальний тест, призначений для визначення кислотності грунту. Чим вище показник лугу на смужці, тим ефективніше добриво.

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