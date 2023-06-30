Мануйлов день: что нельзя делать 30 июня, чтобы не лишиться счастья и достатка

В этот день солнце "застаивается"

В эту пятницу православная церковь вспоминает Мануила, Савела и Исмаила — трех мучеников, которые, согласно легенде, были братьями. В народном календаре 30 июня — это день Мануйла и Савелия, также известный как Мануил Солнцестой или Мануйлов день, а также Молодой Ярило, который отмечался за неделю до праздника Ивана Купала.

В этот день устраивались ярмарки и крестьянские гуляния (по народным поверьям, такое поведение показывало высшим силам, что люди благодарны за всё, что у них есть), пекли круглые пироги (в форме солнца), веселились, пели песни.

В то же время Мануйлов день считался полным опасностей. Согласно народным поверьям, это связано с тем, что на Мануйла солнце "застаивается". Наши предки считали, что в последний июньский день вокруг домов собираются духи, которые стремятся навредить людям. Единственный способ защититься от них состоял в соблюдении определенных строгих правил.

Что нельзя делать 30 июня

Давать в долг — из дома может уйти счастье вместе с достатком.

Выносить из дома огонь — "унесет" из дома и всю жизнь.

Проводить день в тишине. Чем шумнее на улице, в доме, тем неприятнее там быть злым духам.

К слову, с 1 сентября многие важные церковные праздники полностью перейдут на новоюлианский календарь. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.