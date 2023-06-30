Мануйлів день: що не можна робити 30 червня, щоб не втратити щастя і достаток

У цей день сонце "застоюється"

Цієї п'ятниці православна церква згадує Мануїла, Савела та Ісмаїла — трьох мучеників, які, за легендою, були братами. У народному календарі 30 червня — це день Мануйла та Савелія, також відомий як Мануїл Сонцестій або Мануйлів день, а також Молодий Ярило, який відзначався за тиждень до свята Івана Купала.

Водночас Мануйлів день вважався повним небезпек. Згідно з народними повір’ями, це пов’язано з тим, що на Мануйла сонце "застоюється". Наші пращури вважали, що в останній червневий день навколо осель збираються духи, які прагнуть нашкодити людям. Єдиний спосіб захиститися від них полягав у дотриманні певних суворих правил.

Цього дня влаштовувалися ярмарки та селянські гуляння (за народними повір’ями, така поведінка показувала вищим силам, що люди вдячні за все, що мають), пекли круглі пироги (у формі сонця), веселилися, співали пісні.

Що не можна робити 30 червня

Давати в борг — з дому може піти щастя разом з достатком.

Виносити з дому вогонь — "винесе" з дому і все життя.

Проводити день у тиші. Чим шумніше на вулиці, в домі, тим неприємніше там бути злим духам.

До речі, з 1 вересня багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новоюліанський календар. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.