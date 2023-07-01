Ярилин день 1 июля: что обязательно сделать, чтобы было больше денег и достатка

Узнайте, что можно и строго запрещается делать в первый день июля

В субботу, 1 июля 2023 года, православные верующие почитают память ранних христианских святых Леонтия, Ипатия и Феодула. В эту же дату наши предки отмечали языческое событие, посвященное Яриле — богу солнца.

1 июля люди совершали различные обряды и ритуалы. Обычно в первый июльский день радовались и наслаждались солнцем. В старину все собирались вокруг обильно накрытого стола и весело отмечали середину лета. На столе обязательно был круглый каравай, который символизировал солнце и приносил удачу и финансовое процветание в дом.

День Ярила предшествует Дню Ивана Купала 7 июля, который до сих пор пользуется огромной популярностью. В этот день предки собирали различные травы, после чего они использовались для приготовления целебных отваров.

Из-за Ярила, который приносит множество благ на землю, этот день считается одним из наилучших в году. Считается, то 1 июля нет никаких бедствий, негативные мысли людей исчезают, и никакие злые силы не могут причинить вред человечеству. Но все же есть действия, которые не стоит совершать в этот день, чтобы не навлечь беду в свою жизнь.

Что нельзя делать 1 июля

Тратить много денег. Лучше в этот день экономить, тогда Ярило принесет еще больше денег, благополучия и достатка.

Заниматься рукоделием — все труды будут напрасны.

Ссориться и ругаться — можно весь год провести в досадах и конфликтах.

Давать или брать в долг — может обернуться для заемщика долговой ямой.

Выносить мусор вечером — можно "вынести" частицу счастья и семейного благополучия.

Напомним, что сейчас у православных верующих длится Петров пост. Ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено употреблять в пищу в этот период.