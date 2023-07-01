Ярилин день 1 липня: що обов’язково зробити, щоб було більше грошей та достатку

Дізнайтесь, що можна і суворо забороняється робити в перший день липня

У суботу, 1 липня 2023 року, православні віряни вшановують пам’ять ранніх християнських святих Леонтія, Іпатія та Феодула. У цю дату наші предки відзначали язичницьку подію, присвячену Ярилу — богу сонця.

1 липня люди здійснювали різні обряди та ритуали. Зазвичай першого липневого дня раділи і насолоджувалися сонцем. За старих часів всі збиралися навколо рясно накритого столу і весело відзначали середину літа. На столі обов’язково був круглий коровай, який символізував сонце і приносив удачу та фінансове процвітання до оселі.

День Ярила передує Дню Івана Купала 7 липня, який досі має величезну популярність. Цього дня пращури збирали різні трави, після чого вони використовувалися для приготування цілющих відварів.

Через Ярила, який приносить безліч благ на землю, цей день вважається одним із найкращих в році. Вважається, що 1 липня немає жодних лих, негативні думки людей зникають, і ніякі злі сили не можуть завдати шкоди людству. Але все ж таки є дії, які не варто робити цього дня, щоб не накликати лихо у своє життя.

Що не можна робити 1 липня

Витрачати багато грошей. Найкраще в цей день економити, тоді Ярило принесе ще більше грошей, добробуту та достатку.

Займатися рукоділлям — уся праця буде марною.

Сваритися і лаятися — можна весь рік провести в образах і конфліктах.

Давати або брати в борг — може обернутися для позичальника борговою ямою.

Виносити сміття ввечері — можна "винести" частинку щастя та сімейного благополуччя.

Нагадаємо, що зараз у православних вірян триває Петрів піст. Раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено вживати у їжу в цей період.