День Зосима Пчельника: что запрещено делать 2 июля, если не хотите потерять деньги

Ранее этот день был самым жарким в течение всего года

В первое воскресенье июля православные христиане отмечают память святого Зосимы Аполлониадского из Фракии, жившего в конце I- начале II тысячелетия. В народном календаре этот день называется праздником Зосима Пчельника.

Пчельником святого прозвали из-за того, что в это время пчелы активно начинают строить свои соты. Лучше их не беспокоить, рядом с ульями не ходить и не пересчитывать насекомых.

Приметы, связанные с Зосимой Пчельником, связаны в основном с поведением пчел. Наши предки считали, что если пчелы в это время активно летают к ульям, это означает, что скоро уже наступит дождь; если они "прибились" к стенкам своих домиков — это предвещает сильную жару.

По древним верованиям, день Зосима считался самым жарким днём в году, когда начинался процесс созревания хлебов. 2 июля в прошлом приступали к косе сена и его заготовке на зиму для домашнего скота.

Что нельзя делать 2 июля

Вредить пчелам — можно на себя накликать сладкую болезнь (сахарный диабет).

Кому-то давать или продавать мед — придется просить в долг.

Хвастаться своим финансовым положением — оно вскоре пошатнется и деньги пропадут.

Напомним, что сейчас у православных верующих длится Петров пост. Ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено употреблять в пищу в этот период.