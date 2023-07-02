День Зосима Пасічника: що заборонено робити 2 липня, якщо не хочете втратити гроші

Раніше цей день був найспекотнішим протягом усього року

У першу неділю липня православні християни відзначають пам’ять святого Зосими Аполлоніадського з Фракії, який жив наприкінці І- початку ІІ тисячоліття. У народному календарі цей день називали святом Зосима Пасічника.

Пасічником святого прозвали через те, що в цей час бджоли активно починають будувати свої стільники. Краще їх не турбувати, поруч із вуликами не ходити і не перераховувати комах.

Прикмети, пов’язані із Зосимою Пасічником, пов’язані в основному з поведінкою бджіл. Наші пращури вважали, що якщо бджоли в цей час активно літають до вуликів, це означає, що скоро вже настане дощ; якщо вони "прибилися" до стін своїх будиночків — це віщує сильну спеку.

За давніми віруваннями, день Зосима вважався найспекотнішим днем року, коли розпочинався процес дозрівання хлібів. 2 липня в минулому брались до коси сіна та його заготівлі на зиму для худоби.

Що не можна робити 2 липня

Шкодити бджолам — можна на себе накликати солодку хворобу (цукровий діабет).

Комусь давати чи продавати мед — доведеться просити у борг.

Вихвалятися своїм фінансовим становищем — воно невдовзі похитнеться і гроші пропадуть.

Нагадаємо, що зараз у православних вірян триває Петрів піст. Раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено вживати у їжу в цей період.