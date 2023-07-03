Мефодьев день: что 3 июля сулит нищету, а что может принести удачу

Этот день считался начало сезона охоты на перепелов

В этот понедельник православные верующие празднуют памятный день священномученика Мефодия, епископа города Патар (на территории современной Турции), который считается защитником христиан. В народном календаре 3 июля известно также как Мефодий Перепелятник или Паутинный день.

В старину к дню святого Мефодия обычно зрела пшеница, которая привлекала птиц, в частности, перепелов. Этот день считался началом сезона охоты на пернатых. Верили, что если удастся поймать хотя бы одного перепела 3 июля, то можно надеяться на удачу весь следующий год.

Этот день назывался "паутинным" не просто так. Люди верили, что паутина поможет им "сплести" свою судьбу. Необходимо было найти паутину, и чем она была плотнее, тем лучше. Затем нужно было намотать эту паутину на мизинец и произнести особый заговор. По преданию, после этого судьба человека должна была измениться к лучшему и принести удачу.

Что нельзя делать 3 июля

Выбрасывать остатки еды – сулит семье нищету и болезни.

Выбрасывать 3 июля мусор или ненужные вещи – можно "вынести" благополучие.

Отправляться в дорогу без уверенности, что там ждут, иначе путь будет пустым.

Напомним, что сейчас у православных верующих длится Петров пост. Ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено употреблять в пищу в этот период.