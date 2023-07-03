Мефодіїв день: що 3 липня обіцяє злидні, а що може принести удачу

Цей день вважався початком сезону полювання на перепелів

Цього понеділка православні віряни святкують пам’ятний день священномученика Мефодія, єпископа міста Патар (на території сучасної Туреччини), який вважається захисником християн. У народному календарі 3 липня відоме також як Мефодій Перепелятник чи Павутинний день.

За старих часів до дня святого Мефодія зазвичай зріла пшениця, яка приваблювала птахів, зокрема перепелів. Цей день вважався початком сезону полювання на пернатих. Вірили, що якщо вдасться спіймати бодай одного перепела 3 липня, то можна сподіватися на удачу весь наступний рік.

Цей день називався "павутинним" не просто так. Люди вірили, що павутина допоможе їм "сплести" свою долю. Потрібно було знайти павутину, і чим вона була щільнішою, тим краще. Потім треба було намотати це павутиння на мізинець і вимовити особливий заговор. За переказами, після цього доля людини мала змінитися на краще і принести удачу.

Що не можна робити 3 липня

Викидати залишки їжі — обіцяє сім’ї злидні і хвороби.

Викидати 3 липня сміття чи непотрібні речі – можна "винести" благополуччя.

Вирушати в дорогу без впевненості, що там чекають, інакше шлях буде порожнім.

Нагадаємо, що зараз у православних вірян триває Петрів піст. Раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено вживати у їжу в цей період.