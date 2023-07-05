Евсеев день: не делайте этого 5 июля, если не хотите остаться нищим
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Считается, что в этот день проще найти свою любовь
В среду, 5 июля 2023 года, православная церковь отмечает память епископа Евсевия Самосатского, жившего в IV веке. Этот день в народном календаре также известен как Евсеев день.
В этот день сбываются желания, связанные с любовью и отношениями. Это особенный период, когда важно быть рядом с близкими. Взаимная привязанность и понимание помогают укрепить любовные узы и обеспечить гармоничную совместную жизнь.
5 июля также считается благоприятным для начала новых отношений. В этот период считается, что проще найти свою вторую половинку. Отношения, которые начинаются в этот день, обещают быть прочными и счастливыми.
Более традиционные занятия в Евсеев день включают чистку колодцев и домашние уборки. Вся работа будет легко справляться, и дом будет сиять чистотой.
Что нельзя делать 5 июля
- Покупать новые вещи — покупки будут неудачными.
- Обманывать — можно навлечь на себя гнев святого Евсевия.
- Ходить в баню — можно заработать множество неприятностей.
- Поддаваться соблазнам, связанным с финансовыми тратами — можно разориться в будущем.
Напомним, что сейчас у православных верующих длится Петров пост. Ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено употреблять в пищу в этот период.