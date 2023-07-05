Евсеев день: не делайте этого 5 июля, если не хотите остаться нищим

Считается, что в этот день проще найти свою любовь

В среду, 5 июля 2023 года, православная церковь отмечает память епископа Евсевия Самосатского, жившего в IV веке. Этот день в народном календаре также известен как Евсеев день.

В этот день сбываются желания, связанные с любовью и отношениями. Это особенный период, когда важно быть рядом с близкими. Взаимная привязанность и понимание помогают укрепить любовные узы и обеспечить гармоничную совместную жизнь.

5 июля также считается благоприятным для начала новых отношений. В этот период считается, что проще найти свою вторую половинку. Отношения, которые начинаются в этот день, обещают быть прочными и счастливыми.

Более традиционные занятия в Евсеев день включают чистку колодцев и домашние уборки. Вся работа будет легко справляться, и дом будет сиять чистотой.

Что нельзя делать 5 июля

Покупать новые вещи — покупки будут неудачными.

Обманывать — можно навлечь на себя гнев святого Евсевия.

Ходить в баню — можно заработать множество неприятностей.

Поддаваться соблазнам, связанным с финансовыми тратами — можно разориться в будущем.

Напомним, что сейчас у православных верующих длится Петров пост. Ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено употреблять в пищу в этот период.