Укр

Евсеев день: не делайте этого 5 июля, если не хотите остаться нищим

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Хорошее время для начала новых отношений
Хорошее время для начала новых отношений. Фото Freepik

Считается, что в этот день проще найти свою любовь

В среду, 5 июля 2023 года, православная церковь отмечает память епископа Евсевия Самосатского, жившего в IV веке. Этот день в народном календаре также известен как Евсеев день.

В этот день сбываются желания, связанные с любовью и отношениями. Это особенный период, когда важно быть рядом с близкими. Взаимная привязанность и понимание помогают укрепить любовные узы и обеспечить гармоничную совместную жизнь.

5 июля также считается благоприятным для начала новых отношений. В этот период считается, что проще найти свою вторую половинку. Отношения, которые начинаются в этот день, обещают быть прочными и счастливыми.

Более традиционные занятия в Евсеев день включают чистку колодцев и домашние уборки. Вся работа будет легко справляться, и дом будет сиять чистотой.

Что нельзя делать 5 июля

  • Покупать новые вещи — покупки будут неудачными.
  • Обманывать — можно навлечь на себя гнев святого Евсевия.
  • Ходить в баню — можно заработать множество неприятностей.
  • Поддаваться соблазнам, связанным с финансовыми тратами — можно разориться в будущем.

Напомним, что сейчас у православных верующих длится Петров пост. Ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено употреблять в пищу в этот период.

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#Традиции #Праздники #Запреты