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Євсеєв день: не робіть цього 5 липня, якщо не хочете залишитися жебраком

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гарний час для початку нових стосунків
Гарний час для початку нових стосунків. Фото Freepik

Вважається, що у цей день простіше знайти своє кохання

У середу, 5 липня 2023 року, православна церква відзначає пам’ять єпископа Євсевія Самосатського, який жив у IV столітті. Цей день у народному календарі також відомий як Євсєєв день.

Цього дня збуваються бажання, пов’язані з коханням і стосунками. Це особливий період, коли важливо бути поряд із близькими. Взаємна прихильність і розуміння допомагають зміцнити любовні узи та забезпечити гармонійне спільне життя.

5 липня також вважається сприятливим для започаткування нових стосунків. У цей період вважається, що найпростіше знайти свою другу половинку. Стосунки, які розпочинаються цього дня, обіцяють бути міцними та щасливими.

Більш традиційні заняття в Євсєєв день включають чистку колодязів і домашні прибирання. Вся робота легко справлятиметься, і дім сяятиме чистотою.

Що не можна робити 5 липня

  • Купувати нові речі – покупки будуть невдалими.
  • Обманювати — можна накликати гнів святого Євсевія.
  • Ходити в лазню — можна заробити безліч неприємностей.
  • Піддаватися спокусам, пов’язаним із фінансовими витратами — можна розоритися в майбутньому.

Нагадаємо, що зараз у православних вірян триває Петрів піст. Раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено вживати у їжу в цей період.

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