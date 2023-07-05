Євсеєв день: не робіть цього 5 липня, якщо не хочете залишитися жебраком
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Вважається, що у цей день простіше знайти своє кохання
У середу, 5 липня 2023 року, православна церква відзначає пам’ять єпископа Євсевія Самосатського, який жив у IV столітті. Цей день у народному календарі також відомий як Євсєєв день.
Цього дня збуваються бажання, пов’язані з коханням і стосунками. Це особливий період, коли важливо бути поряд із близькими. Взаємна прихильність і розуміння допомагають зміцнити любовні узи та забезпечити гармонійне спільне життя.
5 липня також вважається сприятливим для започаткування нових стосунків. У цей період вважається, що найпростіше знайти свою другу половинку. Стосунки, які розпочинаються цього дня, обіцяють бути міцними та щасливими.
Більш традиційні заняття в Євсєєв день включають чистку колодязів і домашні прибирання. Вся робота легко справлятиметься, і дім сяятиме чистотою.
Що не можна робити 5 липня
- Купувати нові речі – покупки будуть невдалими.
- Обманювати — можна накликати гнів святого Євсевія.
- Ходити в лазню — можна заробити безліч неприємностей.
- Піддаватися спокусам, пов’язаним із фінансовими витратами — можна розоритися в майбутньому.
Нагадаємо, що зараз у православних вірян триває Петрів піст. Раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено вживати у їжу в цей період.