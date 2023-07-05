Экс-жених блогерши Рамины Эсхакзай назвал причину разрыва их пятилетних отношений

Пронин и Эсхакзай были обручены, но до официального бракосочетания дело так и не дошло

Адвокат Евгений Пронин разоткровенничался о расставании с блогершей Раминой Эсхакзай, с которой они состояли в отношениях 5 лет. По его словам, решение разойтись пара приняла совместно, причиной стала разница в некоторых взглядах на ценности.

Как рассказал Пронин в ролике YouTube-канала "Ебаут", их расставание с Раминой было экологичным. Кроме того, бывшие партнеры продолжают общение, правда, теперь лишь дружеское.

По словам Пронина, в какой-то момент пара обратилась к специалисту, чтобы попытаться сохранить отношения. В рамках этого сотрудничества партнеры обсудили их взгляды на ценности, выяснили, в чем они не совпадают.

"Мы пришли нормально к расставанию. У нас расставание было достаточно киношным. Мы поужинали в ресторане, обменялись подарками и решили. Я ее отвез домой, мы проговорили, обнялись и в следующее утро вышли с публикацией в Instagram", — отметил Евгений.

Рамина и Евгений были вместе пять лет. В мае 2021 года во время отдыха на Мальдивах мужчина сделал девушке предложение, та ответила "Да". Официальное бракосочетание так и не состоялось.

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