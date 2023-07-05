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Екснаречений блогерки Раміни Есхакзай назвав причину розриву їхніх п’ятирічних стосунків

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Раміна Есхакзай та Євген Пронін Новина оновлена 05 липня 2023, 14:10
Раміна Есхакзай та Євген Пронін. Фото instagram.com/raminalalala

Пронін та Есхакзай були заручені, але до офіційного одруження справа так і не дійшла

Адвокат Євген Пронін відверто розповів про розрив із блогеркою Раміною Есхакзай, з якою вони перебували у стосунках 5 років. За його словами, рішення розійтися пара ухвалила спільно, причиною стала різниця у деяких поглядах на цінності.

Як розповів Пронін у ролику YouTube-каналу "Ебаут", їхнє розставання з Раміною було екологічним. Крім того, колишні партнери продовжують спілкування, щоправда, тепер лише дружнє.

За словами Проніна, в якийсь момент пара звернулася до фахівця, щоб спробувати зберегти відносини. У рамках цієї співпраці партнери обговорили їхні погляди на цінності, з’ясували, у чому вони не збігаються.

"Ми прийшли нормально до розриву. У нас рорив був досить кіношним. Ми повечеряли в ресторані, обмінялися подарунками і вирішили. Я її відвіз додому, ми проговорили, обнялися і наступного ранку вийшли з публікацією в Instagram", — зазначив Євген.

Раміна та Євген були разом п’ять років. У травні 2021 року під час відпочинку на Мальдівах чоловік зробив дівчині пропозицію, та відповіла "Так". Офіційне одруження так і не відбулося.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після розлучення Даші Квіткової з Нікітою Добриніним дівчину в мережі звинуватили у зрадах. Блогерка не змусила чекати з відповіддю і розвінчала всі чутки.

Теги:
#Розставання #Раміна Есхакзай