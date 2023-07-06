Аграфена Купальница 6 июля: что запрещено делать, чтобы не было беды
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В этот день вода обретает живительную силу
Согласно народному календарю, 6 июля отмечается день Аграфены Купальницы. В то же время, православная церковь поминает мученицу Агриппину, которая жила в III веке и была истинной христианкой. Согласно преданиям, рядом с её останками всегда собиралось множество верующих, и люди, страдающие болезнями, которые приходили к её гробу, выздоравливали.
Обычно, 6 июля люди готовились к празднованию Ивана Купалы (Купальская ночь). Этот праздник сочетал в себе элементы как христианских, так и языческих традиций. В это время особенно популярно было заниматься гаданиями, выполнять различные обряды и рассказывать легенды.
На Руси начинался купальный сезон. В этот день все, от самых маленьких до самых старых, должны были окунуться в воду — будь то в реке, озере или хотя бы в бане. Верили, что в этот день вода обретает особую целебную силу.
Что нельзя делать 6 июля
- Проводить время в одиночестве — нечистая сила может околдовать.
- Ложиться спать до полуночи — не миновать проблем и ночных кошмаров.
- Ссориться, злиться и проводить время в плохом настроении — беды не избежать.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине будет действовать новый церковный календарь. Вместе с тем старую традицию летоисчисления, которой пользовались церкви в Украине, пока еще не отменяют.