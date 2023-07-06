Аграфена Купальниця 6 липня: що заборонено робити, щоб не було лиха
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У цей день вода набуває життєдайної сили
Згідно з народним календарем, 6 липня відзначається день Аграфени Купальниці. Разом з тим православна церква поминає мученицю Агрипіну, яка жила в ІІІ столітті і була істинною християнкою. Згідно з переказами, поряд з її останками завжди збиралося безліч вірян, і люди, які страждали на хвороби і приходили до її труни, одужували.
Як правило, 6 липня люди готувалися до святкування Івана Купали (Купальська ніч). Це свято поєднувало у собі елементи як християнських, так і язичницьких традицій. У цей час особливо популярно було займатися ворожіннями, виконувати різні обряди та розповідати легенди.
На Русі розпочинався купальний сезон. Цього дня всі, від найменших до найстаріших, мали зануритися у воду — чи то в річці, чи озері, чи хоча б у лазні. Вірили, що у цей день вода набуває особливої цілющої сили.
Що не можна робити 6 липня
- Проводити час на самоті — нечиста сила може зачарувати.
- Лягати спати до півночі — не уникнути проблем і нічних кошмарів.
- Сваритися, злитися та проводити час у поганому настрої — біди не уникнути.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні діятиме новий церковний календар. Водночас стару традицію літочислення, якою користувалися церкви в Україні, поки що не скасовують.