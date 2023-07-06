Аграфена Купальниця 6 липня: що заборонено робити, щоб не було лиха

У цей день вода набуває життєдайної сили

Згідно з народним календарем, 6 липня відзначається день Аграфени Купальниці. Разом з тим православна церква поминає мученицю Агрипіну, яка жила в ІІІ столітті і була істинною християнкою. Згідно з переказами, поряд з її останками завжди збиралося безліч вірян, і люди, які страждали на хвороби і приходили до її труни, одужували.

Як правило, 6 липня люди готувалися до святкування Івана Купали (Купальська ніч). Це свято поєднувало у собі елементи як християнських, так і язичницьких традицій. У цей час особливо популярно було займатися ворожіннями, виконувати різні обряди та розповідати легенди.

На Русі розпочинався купальний сезон. Цього дня всі, від найменших до найстаріших, мали зануритися у воду — чи то в річці, чи озері, чи хоча б у лазні. Вірили, що у цей день вода набуває особливої цілющої сили.

Що не можна робити 6 липня

Проводити час на самоті — нечиста сила може зачарувати.

Лягати спати до півночі — не уникнути проблем і нічних кошмарів.

Сваритися, злитися та проводити час у поганому настрої — біди не уникнути.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні діятиме новий церковний календар. Водночас стару традицію літочислення, якою користувалися церкви в Україні, поки що не скасовують.