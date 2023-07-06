"Наконец-то девочка": украинцы поздравили ведущего "Холостяка" с пополнением в семье (фото)

Семейство Решетников очень долго ждали маленькую красавицу

После хейта в сторону украинского шоумена Григория Решетника и его жены Кристины за посещение концерта Бейонсе в Варшаве во время войны в Украине, ведущий шоу "Холостяк" опубликовал с любимой фото, на которых они держат на руках новорожденную девочку.

Звездная семья воспитывает троих мальчиков, и появление фотографий в сети Инстаграм маленькой красавицы невероятно порадовало подписчиков пары. Впрочем, как оказалось сразу, Григорий и Кристина сообщили своим поклонникам, что у них появилась родная племянница.

"Наша крошечная красавица — родненькая племянница. Еще раз поздравляем родителей принцессы Екатерину и Игоря Копытиных (родители девочки — ред.) будьте счастливы! Любим", — написал Решетник.

"Наконец-то девочка. Как мы ждали ее, нашу маленькую красавицу-племянницу! Спасибо вам, наши родные за такое маленькое счастье", — написала Кристина Решетник на своей странице.

В сети украинцы приветствовали звездную пару с пополнением в семье. Пожелали малышке здоровья, счастья, чтобы жила на радость родителям и всей семье в мирной Украине.

Отметим, что 2023 год стал для многих украинских звезд по-настоящему особенным, потому что в их семьях произошло пополнение. Недавно украинская певица ONUKA призналась, что стала мамой во второй раз, а на днях стало известно, что у блогера Алексея Тригубенко, экс-финалиста "Холостячки" с Ксенией Мишиной, родился сын.