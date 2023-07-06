"Нарешті дівчинка": українці привітали ведучого "Холостяка" з поповненням у сім'ї (фото)

Сімейство Решетників дуже довго чекали на маленьку красуню

Після хейту в бік українського шоумена Григорія Решетника та його дружини Христини за відвідування концерту Бейонсе у Варшаві під час війни в Україні, ведучий шоу "Холостяк" опублікував з коханою фото, на яких вони тримають на руках новонароджену дівчинку.

Зіркова родина виховує трьох хлопчиків, і поява світлин в мережі Інстаграм маленької красуні неймовірно порадувала підписників пари. Проте, як виявилось відразу, Григорій та Христина повідомили своїх шанувальників, що в них зявилась рідна племінниця.

"Наша малесенька красуня — рідненька племінниця. Ще раз вітаємо батьків принцеси Катерину і Ігора Копитіних (батьки дівчинки — ред.) будьте щасливі! Любимо", — написав Решетник.

"Нарешті дівчинка. Як ми чекали на неї, на нашу маленьку красуню-племінницю! Дякуємо вам, наші рідні за таке маленьке щастя", — написала Христина Решетник на своїй сторінці.

В мережі українці привітали зіркову пару з поповненням у сім'ї. Побажали малечі здоров'я, щастя, щоб жила на радість батькам і всій родині в мирній Україні.

Зазначимо, що 2023 рік став для багатьох українських зірок по-справжньому особливим, тому що у їхніх родинах відбулося поповнення. Нещодавно українська співачка ONUKA зізналася, що стала мамою вдруге, а на днях стало відомо, що у блогера Олексія Тригубенка, ексфіналіста "Холостячки" з Ксенією Мішиною, народився син.