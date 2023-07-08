День Петра и Февронии: что нельзя делать 8 июля, чтобы не оказаться без денег

Те, кто разругаются в этот день со второй половинкой, никогда не помирятся

В эту субботу православные верующие отмечают память святых Петра и Февронии, которых в народе считают покровителями семейного благополучия и сторонниками брачной гармонии.

В этот день посещают церковь, чтобы помолиться святым Петру и Февронии о разрешении семейных неурядиц, укреплении брака. Обычно люди отмечают праздник вместе с тем, кого они любят. Те, кто признаются в любви своей половинке 8 июля, будут проживать вместе до конца своей жизни.

Верили, что в этот праздник удачно вступать в брак или обмениваться обетами. Незамужние девушки считали, что 8 июля на земле существуют особые волшебные силы. Они предсказывали свою судьбу, гадали на суженых и делали любовные заклинания.

Что нельзя делать 8 июля

Ссориться, обманывать, ругаться — отношения завершатся разрывом.

Девушкам расчесывать волосы — начнут выпадать.

Печь, заниматься тестом — можно познать бедность, столкнуться с финансовыми проблемами.

Переезжать и отправляться в дальнюю дорогу — могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Напомним, что с 1 сентября многие важные церковные праздники полностью перейдут на новоюлианский календарь. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.