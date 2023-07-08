День Петра та Февронії: що не можна робити 8 липня, щоб не опинитися без грошей

Ті, хто сваряться цього дня з другою половинкою, ніколи не помиряться

Цієї суботи православні віряни відзначають пам’ять святих Петра та Февронії, яких у народі вважають покровителями сімейного благополуччя та прихильниками шлюбної гармонії.

Цього дня відвідують церкву, щоб помолитися святим Петру та Февронії за вирішення сімейних негараздів, зміцнення шлюбу. Зазвичай люди відзначають свято разом із тим, кого вони люблять. Ті, хто освідчуються своїй половинці 8 липня, проживатимуть разом до кінця свого життя.

Вірили, що в це свято вдало одружуватися або обмінюватися обітницями. Незаміжні дівчата вважали, що 8 липня на землі існують особливі чарівні сили. Вони пророкували свою долю, ворожили на наречених і робили любовні заклинання.

Що не можна робити 8 липня

Сваритися, обманювати, лаятись — стосунки завершаться розривом.

Дівчатам розчісувати волосся — почне випадати.

Пекти, займатися тістом — можна пізнати бідність, зіткнутися з фінансовими проблемами.

Переїжджати і вирушати в далеку дорогу — можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, що з 1 вересня багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новоюліанський календар. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.