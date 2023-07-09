Давид Земляничник: что нельзя делать 9 июля, чтобы не развестись и остаться одинокой

Представительницам прекрасного пола нужно в этот день быть особенно осторожными

В это воскресенье православная церковь чтит память Давида Солунского. Святой стал известен своим строгим образом жизни и чудотворными исцелениями. В народном календаре отмечается праздник Давид Земляничник.

9 июля наши предки начинали собирать землянику. С самого утра женщины старались омыться росой с ягодных растений, чтобы подчеркнуть свою привлекательность и сохранить молодость на долгое время. Верили, что роса в этот день обладает чудодейственными свойствами.

Земляника сама по себе обладает богатым вкусом и ароматом. Она активно используется в народной медицине в качестве лекарственного средства. Высушенные листья земляники добавляют в чай для укрепления иммунной системы, делают варенья, обеспечивая поддержку и энергию на протяжении всей зимы.

Что нельзя делать 9 июля

Рвать паутину и убивать пауков — грозит денежными потерями.

Приходить в гости без предупреждения — может привлечь в дом разлуку.

Незамужним девушкам примерять чужие украшения, иначе придется до Покрова (14 октября) провести в одиночестве.

Венчаться — есть риск быстро развестись.

Напомним, что сейчас у православных верующих длится Петров пост. Ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено употреблять в пищу в этот период.