Давид Суничник: що не можна робити 9 липня, щоб не розлучитися і залишитися самотньою

Представницям прекрасної статі потрібно в цей день бути особливо обережними

Цієї неділі православна церква вшановує пам’ять Давида Солунського. Святий став відомий своїм суворим способом життя та чудотворними зціленнями. У народному календарі відзначається свято Давид Суничник.

9 липня наші предки починали збирати суницю. З самого ранку жінки намагалися обмитися росою з ягідних рослин, щоб підкреслити свою привабливість і зберегти молодість на довгий час. Вірили, що роса в цей день має чудодійні властивості.

Суниця сама по собі має багатий смак і аромат. Вона активно використовується в народній медицині як лікарський засіб. Висушене листя суниці додають у чай для зміцнення імунної системи, роблять варення, забезпечуючи підтримку та енергію протягом усієї зими.

Що не можна робити 9 липня

Рвати павутиння та вбивати павуків — загрожує грошовими втратами.

Приходити в гості без попередження — може притягнути в дім розлуку.

Незаміжнім дівчатам приміряти чужі прикраси, інакше доведеться до Покрови (14 жовтня) провести на самоті.

Вінчатися — є ризик швидко розлучитися.

Нагадаємо, що зараз у православних вірян триває Петрів піст. Раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено вживати в цей період.