Засадите этой зеленью весь огород — и он отблагодарит вас большими урожаями

Способствует оздоровлению почвы на грядке и помогает бороться с вредителями

Некоторые огородники, когда выращивают укроп, высказывают недовольство тем, что зеленое растение широко распространяется по всей территории участка, они начинают укроп окучивать. Однако на самом деле это является положительным фактором.

Укроп имеет положительное влияние на здоровье почвы в огороде, пишет radiotrek, а также он может предотвращать болезни и бороться с вредными насекомыми. Кроме того, укроп улучшает структуру почвы и обогащает ее микроэлементами.

Где высаживать укроп

Рекомендуется высаживать укроп рядом с редиской, капустой, чесноком и помидорами. Однако нежелательно сажать его рядом с морковью и сельдереем.

Также укроп является идеальным соседом для огурцов. Его аромат отталкивает вредителей, не нанося при этом вреда огурцам, так как не забирает у них необходимые питательные вещества. Благодаря этому овощи могут свободно развиваться, что увеличивает вероятность получения богатого урожая и сбора большего количества зеленых овощей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем сажать рядом морковь и лук. Очень хитрый способ, который стоит знать начинающим огородникам.