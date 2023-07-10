Засадіть цією зеленню весь город — і він віддячить вам великими врожаями

Сприяє оздоровленню ґрунту на грядці та допомагає боротися зі шкідниками

Деякі городники, коли вирощують кріп, висловлюють невдоволення тим, що зелена рослина широко поширюється по всій території ділянки, вони починають круп підгортати. Проте насправді це позитивний чинник.

Кріп має позитивний вплив на здоров’я ґрунту на городі, пише radiotrek, а також він може запобігати хворобам і боротися зі шкідливими комахами. Крім того, кріп покращує структуру ґрунту та збагачує його мікроелементами.

Де висаджувати кріп

Рекомендується висаджувати кріп поряд з редискою, капустою, часником та помідорами. Однак небажано садити його поряд з морквою та селерою.

Також кріп є ідеальним сусідом для огірків. Його аромат відлякує шкідників, не завдаючи при цьому шкоди огіркам, тому що не забирає у них необхідних поживних речовин. Завдяки цьому овочі можуть вільно розвиватися, що збільшує ймовірність отримання багатого врожаю та збирання більшої кількості зелених овочів.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо садити поруч моркву та цибулю. Дуже хитрий спосіб, який варто знати городникам-початківцям.