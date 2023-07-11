Укр

День чудотворной иконы "Троеручица" 11 июля: что запрещается делать

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Внизу под правой рукой Богородицы виднеется еще одна человеческая кисть
Внизу под правой рукой Богородицы виднеется еще одна человеческая кисть. Фото Телеграф

История появления иконы относится к 716 году

В последний день Петрова поста, 11 июля православная церковь празднует день иконы Божией Матери, которая называется "Троеручица". Верят, что Богоматерь помогает всем, верующим в ее силу.

Название иконы происходит от того, что на ней изображена Богородица, держащая на руках младенца Иисуса, а ниже — еще одна человеческая кисть под правой рукой Богоматери.

История возникновения этой иконы связана с событиями 716 года. В то время византийский иконоборец Лев Исавр приказал воинам отбирать иконы у верующих, сжигать их, а также преследовать и убивать христиан. Одним из жертв этих гонений стал святой Иоанн Дамаскин, которому отрубили руку и выставили на показ на площади.

Позже рука была возвращена Иоанну, и он стал молиться перед иконой Божией Матери, просить об исцелении. Однажды утром Иоанн Дамаскин осознал, что произошло чудо – его рука срослась снова. Тогда он прикрепил к нижней части иконы отлитую из серебра руку. С этого момента икону стали называть "Троеручица".

Что нельзя делать 11 июля

  • Ходить в баню, а также много времени проводить в ванной — можно подорвать здоровье.
  • Сквернословить, ругаться и сплетничать — негатив вернется в троекратном размере.
  • Играть свадьбу — пара быстро разойдется.
  • Отдавать долг — можно погубить свою удачу.

Напомним, что сейчас у православных верующих длится Петров пост. Ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено употреблять в пищу в этот период.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Иконы