День чудотворной иконы "Троеручица" 11 июля: что запрещается делать

История появления иконы относится к 716 году

В последний день Петрова поста, 11 июля православная церковь празднует день иконы Божией Матери, которая называется "Троеручица". Верят, что Богоматерь помогает всем, верующим в ее силу.

Название иконы происходит от того, что на ней изображена Богородица, держащая на руках младенца Иисуса, а ниже — еще одна человеческая кисть под правой рукой Богоматери.

История возникновения этой иконы связана с событиями 716 года. В то время византийский иконоборец Лев Исавр приказал воинам отбирать иконы у верующих, сжигать их, а также преследовать и убивать христиан. Одним из жертв этих гонений стал святой Иоанн Дамаскин, которому отрубили руку и выставили на показ на площади.

Позже рука была возвращена Иоанну, и он стал молиться перед иконой Божией Матери, просить об исцелении. Однажды утром Иоанн Дамаскин осознал, что произошло чудо – его рука срослась снова. Тогда он прикрепил к нижней части иконы отлитую из серебра руку. С этого момента икону стали называть "Троеручица".

Что нельзя делать 11 июля

Ходить в баню, а также много времени проводить в ванной — можно подорвать здоровье.

Сквернословить, ругаться и сплетничать — негатив вернется в троекратном размере.

Играть свадьбу — пара быстро разойдется.

Отдавать долг — можно погубить свою удачу.

Напомним, что сейчас у православных верующих длится Петров пост. Ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено употреблять в пищу в этот период.