Рус

День чудотворної ікони "Троєручиця" 11 липня: що забороняється робити

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Внизу під правою рукою Богородиці видніється ще одна людська кисть
Внизу під правою рукою Богородиці видніється ще одна людська кисть. Фото Телеграф

Історія появи ікони відноситься до 716 року

В останній день Петрова посту, 11 липня православна церква святкує день ікони Божої Матері, яка називається "Троєручиця". Вірять, що Богоматір допомагає всім, хто вірить у її силу.

Назва ікони походить від того, що на ній зображено Богородицю, яка тримає на руках немовля Ісуса, а нижче — ще одну людську кисть під правою рукою Богоматері.

Історія виникнення цієї ікони пов’язана із подіями 716 року. На той час візантійський іконоборець Лев Ісавр наказав воїнам відбирати ікони у вірян, спалювати їх, а також переслідувати та вбивати християн. Одним із жертв цих гонінь став святий Іоанн Дамаскін, якому відрубали руку та виставили на показ на площі.

Пізніше рука була повернута Іоанну, і він почав молитися перед іконою Божої Матері, просити зцілення. Несподівано вранці Іоанн Дамаскін усвідомив, що сталося диво – його рука зросла знову. Тоді він прикріпив до нижньої частини ікони відлиту зі срібла руку. З цього моменту ікону почали називати "Троєручиця".

Що не можна робити 11 липня

  • Ходити у лазню, а також багато часу проводити у ванній – можна підірвати здоров’я.
  • Лихословити, лаятись і пліткувати — негатив повернеться у триразовому розмірі.
  • Грати весілля – пара швидко розійдеться.
  • Віддавати борг — можна погубити свою удачу.

Нагадаємо, що зараз у православних вірян триває Петрів піст. Раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено вживати у їжу в цей період.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Ікони