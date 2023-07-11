День чудотворної ікони "Троєручиця" 11 липня: що забороняється робити

Історія появи ікони відноситься до 716 року

В останній день Петрова посту, 11 липня православна церква святкує день ікони Божої Матері, яка називається "Троєручиця". Вірять, що Богоматір допомагає всім, хто вірить у її силу.

Назва ікони походить від того, що на ній зображено Богородицю, яка тримає на руках немовля Ісуса, а нижче — ще одну людську кисть під правою рукою Богоматері.

Історія виникнення цієї ікони пов’язана із подіями 716 року. На той час візантійський іконоборець Лев Ісавр наказав воїнам відбирати ікони у вірян, спалювати їх, а також переслідувати та вбивати християн. Одним із жертв цих гонінь став святий Іоанн Дамаскін, якому відрубали руку та виставили на показ на площі.

Пізніше рука була повернута Іоанну, і він почав молитися перед іконою Божої Матері, просити зцілення. Несподівано вранці Іоанн Дамаскін усвідомив, що сталося диво – його рука зросла знову. Тоді він прикріпив до нижньої частини ікони відлиту зі срібла руку. З цього моменту ікону почали називати "Троєручиця".

Що не можна робити 11 липня

Ходити у лазню, а також багато часу проводити у ванній – можна підірвати здоров’я.

Лихословити, лаятись і пліткувати — негатив повернеться у триразовому розмірі.

Грати весілля – пара швидко розійдеться.

Віддавати борг — можна погубити свою удачу.

Нагадаємо, що зараз у православних вірян триває Петрів піст. Раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено вживати у їжу в цей період.