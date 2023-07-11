Эти натуральные средства позволят вам отпугнуть ос и шершней с участка: насекомые даже не посмеют приблизиться

Не оставляйте остатки еды или фруктов на открытом воздухе — это приманивает насекомых

Осы и шершни — не такие уж и вредители для сада, а бывают даже и полезны, отпугивая и уничтожая большое количество насекомых, таких как мухи, гусеницы и комары. Однако большую опасность несут из очень болезненные укусы. Чтобы уберечь себя и свой участок от этих насекомых — воспользуйтесь нашими советами.

Делимся несколькими натуральными способами, которые помогут в решении этой проблемы. Во время все сделав, вы избежите как укусов, так и возможных аллергий, пишет santeplus.

Как отпугнуть шершней и ос от сада

Эфирные масла

Осы и шершни чувствительны к некоторым запахам, особенно запахам некоторых эфирных масел, обладающих отпугивающим действием. Это может быть эфирное масло лемонграсса, лавандина или лаванды. Установите на своем участке диффузор эфирного масла и шершни и осы не посмеют приблизиться к вам.

Растения для отпугивания

Некоторые растения-репелленты эффективны против ос и шершней. Чтобы отпугнуть этих насекомых, посадите ароматную герань, зеленый лук или даже лемонграсс. Помидоры также эффективны в отпугивании, ведь осы и шершни боятся запаха этого овощного растения.

Приманки

Чтобы отпугнуть этих насекомых, можно приготовить для них приманку или ловушку. Например, вы можете скомкать крафт-бумагу, чтобы сформировать шарики, которые после развесьте на своем участке. Таким образом, осы и шершни не будут приближаться к этому месту, так как будут думать, что это гнезда других ос или шершней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что отогнать комаров можно с помощью обыкновенного кофе. Один простой лайфхак с этим "средством" поможет забыть о назойливых насекомых.