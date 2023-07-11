Ці натуральні засоби дозволять вам відлякати ос і шершнів з ділянки: комахи навіть не посміють наблизитися

Не залишайте залишки їжі або фруктів на відкритому повітрі — це приманює комах.

Оси та шершні — не такі вже й шкідники для саду, а бувають навіть корисні, відлякуючи та знищуючи велику кількість комах, таких як мухи, гусениці та комарі. Однак велику небезпеку несуть з дуже болючі укуси. Щоб уберегти себе та свою ділянку від цих комах – скористайтеся нашими порадами.

Ділимося кількома натуральними способами, які допоможуть у розв'язанні цієї проблеми. Під час все зробивши, ви уникнете як укусів, так і можливих алергій, пише santeplus.

Як відлякати шершнів і ос від саду

Ефірні олії

Оси і шершні чутливі до деяких запахів, особливо запахів деяких ефірних олій, що мають відлякувальну дію. Це може бути ефірна олія лемонграсу, лавандина або лаванди. Встановіть на своїй ділянці дифузор ефірної олії та шершні та оси не посміють наблизитися до вас.

Рослини для відлякування

Деякі рослини-репеленти ефективні проти ос та шершнів. Щоб відлякати цих комах, посадіть ароматну герань, зелену цибулю або навіть лемонграс. Помідори також ефективні у відлякуванні, адже оси та шершні бояться запаху цієї овочевої рослини.

Приманки

Щоб відлякати цих комах, можна приготувати їм приманку чи пастку. Наприклад, ви можете зім’яти крафт-папір, щоб сформувати кульки, які після розвішайте на своїй ділянці. Таким чином, оси і шершні не наближатимуться до цього місця, оскільки думатимуть, що це гнізда інших ос або шершнів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відігнати комарів можна за допомогою звичайної кави. Один простий лайфхак із цим "засобом" допоможе забути про настирливих комах.