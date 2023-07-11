Если затопчите этого моллюска в огороде — потеряете урожай

Ошибка, которую допускают многие огородники

Многим людям трудно представить, что такая маленькое и незначительное создание, как улитка, может нанести вред огороду или саду. Однако, несмотря на их небольшой размер, улитки обладают значительным потенциалом для разрушения урожая. Большинство садоводов предпочитает бороться с улитками путем их физического устранения, то есть путем их топтания. Однако это является серьезной ошибкой.

Уничтожение улиток не только является негуманным, но и сопряжено с серьезными проблемами при посадке, пишет ukr.media. Когда вы давите улитку, родственники бедняги начинают чуять запах моллюска и, в результате, все они спешат на участок, где ту постигла смерть.

Почему никогда не стоит топтать слизней

Если одна улитка уничтожена, на ее месте могут появиться от 3 до 6 новых. Со временем вредители начинают нападать именно на участок, где происходит истребление улиток. Поэтому не удивляйтесь, если слизни просто перейдут с соседнего огорода на вашу территорию.

Как избавиться от улиток — народное средство

Улитки не терпят запаха чеснока. Опытные дачники распределяют чесночные зубчики между грядками или около дома.

Ранее "Телеграф" писал, как садоводам избавиться от муравьев в саду, а также поделился эффективным способом предотвращения появления мошек, тараканов и комаров в жилище.