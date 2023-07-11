Якщо затопчете цього молюска на городі — втратите врожай

Помилка, яку допускають багато городників

Багатьом людям важко уявити, що таке маленьке і незначне створення, як равлик, може завдати шкоди городу чи саду. Однак, попри їх невеликий розмір, равлики мають значний потенціал для руйнування врожаю. Більшість садівників воліє боротися з равликами шляхом їхнього фізичного усунення, тобто шляхом їхнього топтання. Однак це серйозна помилка.

Знищення равликів не тільки негуманне, але й пов’язане з серйозними проблемами при посадці, пише ukr.media. Коли ви тиснете равлика, родичі бідолахи починають чути запах молюска і, в результаті, всі вони поспішають на ділянку, де ту спіткала смерть.

Чому ніколи не варто топтати слимаків

Якщо одного равлика знищено, на його місці можуть з’явитися від 3 до 6 нових. З часом шкідники починають нападати саме на ділянку, де відбувається винищення равликів. Тому не дивуйтеся, якщо равлики просто перейдуть із сусіднього городу на вашу територію.

Як позбутися равликів — народний засіб

Равлики не терплять запаху часнику. Досвідчені дачники розподіляють часникові зубчики між грядками чи біля будинку.

Раніше "Телеграф" писав, як садівникам позбутися мурах у саду, а також поділився ефективним способом запобігання появі мошок, тарганів і комарів у житлі.