Секрет вкусной кукурузы: что надо делать при варке, чтобы съесть ее всю за считанные минуты

Именно приготовленная таким способом кукуруза будет самой вкусной!

Кукуруза – любимый продукт многих. Мы не знаем ни одного человека, который отказался бы от початка ароматной, сладкой кукурузы.

А как в результате приготовления получить не просто вареные кочаны, а вкусное ароматное блюдо с нежным сливочно-молочным привкусом? Один сверхважный секрет расскажем вместе с Ukr.Media.

Что добавить к кукурузе во время приготовления, чтобы она получилась вкусной

Оказывается, секрет успеха кукурузы – в одном довольно необычном ингредиенте, и этот ингредиент – молоко. Чтобы наслаждаться вкуснейшей кукурузой, в воду при варке следует добавить молоко в равном объеме. Можно даже совсем не использовать воду, зато отварив кукурузу в одном только молоке.

Если вы добавите еще два ингредиента, кукуруза получится настолько вкусной, что вы будете есть только ее. И эти продукты – это небольшое количество соли и кусочек сливочного масла. Если приготовить кукурузу именно таким способом, она получается невероятно вкусной с ощутимым молочно-сливочным послевкусием.

Добиться такого результата можно еще одним способом. Положите неочищенные кочаны прямо в листьях в микроволновку и держите их там до полной готовности при максимальной мощности.

Кстати, кукурузу на зиму можно закрыть кочанами. Попробуйте – и вы будете так делать каждый год!