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Секрет смачної кукурудзи: що треба робити при варінні, щоб з’їсти її всю за лічені хвилини

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Ароматна та солодка кукурудза
Ароматна та солодка кукурудза. Фото maximum.fm

Саме приготовлена таким способом кукурудза буде найсмачнішою!

Кукурудза – улюблений продукт багатьох. Ми не знаємо жодної людини, яка відмовилася б від початку ароматної, солодкої кукурудзи.

А як у результаті приготування одержати не просто варені качани, а смачну ароматну страву з ніжним вершково-молочним присмаком? Один надважливий секрет розповімо разом із Ukr.Media.

Що додати до кукурудзи під час приготування, щоб вона вийшла смачною

Виявляється, секрет успіху кукурудзи – в одному досить незвичайному інгредієнті, і цей інгредієнт – молоко. Щоб насолоджуватись смачною кукурудзою, у воду при варінні слід додати молоко в рівному обсязі. Можна навіть зовсім не використовувати воду, проте можна відварити кукурудзу в одному тільки молоці.

Якщо ви додасте ще два інгредієнти, кукурудза вийде настільки смачною, що ви їстимете тільки її. І ці продукти – це невелика кількість солі та шматочок вершкового масла. Якщо приготувати кукурудзу саме таким способом, вона виходить неймовірно смачною з відчутним молочно-вершковим присмаком.

Досягти такого результату можна ще одним способом. Покладіть неочищені качани прямо в листі в мікрохвильову піч і тримайте їх там до повної готовності при максимальній потужності.

До речі, кукурудзу на зиму можна закрити качанами. Спробуйте – і ви так робитимете щороку!

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