Тля ненавидит этот запах: как приготовить натуральный раствор против вредителей

Использовать смесь нужно в течение 48 часов

Одним из самых опасных вредителей для урожая на огороде является тля, которая очень любит лакомиться капустой. Однако если знать простые, эффективные и экологически чистые рецепты, которые использовались веками, можно прогнать этих насекомых даже не используя химию.

Чтобы избавиться от тли, можно посадить растения, отпугивающие ее, пишет портал santeplus. Таким образом, такие цветы, как бархатцы, настурции и подсолнухи, могут естественным образом избавить вас от вредителей. Вы также можете посадить травы, такие как кошачья мята, лаванда, куркума, имбирь и орегано, и даже овощи, такие как лук и чеснок. Они также очень не нравятся тле.

Однако лучшим вариантом будет приготовление чесночного отвара. Тля ненавидит резкий запах этого овоща! Так почему бы не использовать его.

Положите 100 г измельченного чеснока примерно в 4 литра воды и оставьте на 24 часа. Затем кипятите раствор в течение 20 минут, чтобы извлечь активные ингредиенты и ароматы чеснока! Когда смесь остынет, перелейте ее в распылитель и она готова к использованию!

Распылите эту смесь в чистом виде в качестве лечебного средства на листву растений, зараженных тлей, а также клещами, гусеницами… Ее также можно использовать в качестве профилактического средства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие хитрости помогают огородникам растить капусту, которая не трескается. А еще мы писали, как избавиться от гусениц на капусте без химии.