Попелиця ненавидить цей запах: як приготувати натуральний розчин проти шкідників

Використовувати суміш потрібно протягом 48 годин

Одним із найнебезпечніших шкідників для врожаю на городі є попелиця, яка дуже любить ласувати капустою. Однак, якщо знати прості, ефективні та екологічно чисті рецепти, які використовувалися століттями, можна прогнати цих комах навіть не використовуючи хімію.

Щоб позбутися попелиці, можна посадити рослини, які її відлякують, пише портал santeplus. Таким чином, такі квіти, як чорнобривці, настурції та соняшники, можуть природним чином позбавити вас від шкідників. Ви також можете посадити трави, такі як котяча м’ята, лаванда, куркума, імбир та орегано, і навіть овочі, такі як цибуля та часник. Вони також дуже не подобаються попелиці.

Однак найкращим варіантом буде приготування часникового відвару. Попелиця ненавидить різкий запах цього овочу! То чому б не використати його.

Покладіть 100 г подрібненого часнику приблизно 4 літри води і залиште на 24 години. Потім кип’ятіть розчин протягом 20 хвилин, щоб витягти активні інгредієнти та аромати часнику! Коли суміш охолоне, перелийте її в розпилювач і готова до використання!

Розпиліть цю суміш у чистому вигляді як лікувальний засіб на листя рослин, заражених попелицями, а також кліщами, гусеницями… Її також можна використовувати як профілактичний засіб.

Раніше "Телеграф" розповідав, які хитрощі допомагають городникам вирощувати капусту, яка не тріскається. А ще ми писали, як позбутися гусениць на капусті без хімії.