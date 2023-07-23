Белый налет на листьях кабачков: как спасти и сохранить урожай

Заражению кабачков мучнистой росой способствует хорошая погода

Болезни могут вызвать не только уменьшение урожая кабачков, но и привести к гибели всего растения. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются дачники при выращивании этой овощной культуры, является мучнистая роса.

Для оказания помощи растениям, необходимо четко выявить причину, которая вызвала появление белых пятен на листьях кабачков. Как пишет obozrevatel, мучнистая роса — это грибковая болезнь, которая приводит к высыханию и гибели не только листьев, но и плодов.

Почему появляется мучнистая роса

Хорошая погода, когда тепло и сухо, а также большие колебания уровня увлажненности субстрата из-за полива, способствуют заражению кабачков и других огородных культур.

Можно ли срезать поврежденные листья

Первым этапом в борьбе с болезнью является удаление поврежденных частей растения. Это позволит предотвратить распространение возбудителя болезни.

Нельзя компостировать такие поврежденные листья ни при каких условиях. Их необходимо сжечь, а инструменты, использованные для обрезки, обработать дезинфицирующим средством.

Рецепт растворов для опрыскивания кабачков

Спрей на основе чеснока

Возьмите 10 зубчиков чеснока и залейте их литром кипятка. Поставьте настаиваться на ночь. На следующий день процедите жидкость и добавьте 3 столовые ложки рапсового масла. Хорошо перемешайте полученный концентрат. После этого разбавьте его четырьмя литрами чистой воды и используйте для опрыскивания растений. Для эффективной борьбы с инфекцией повторяйте процедуру каждые 3-4 дня.

Спрей на основе пищевой соды и хозяйственного мыла

Возьмите одну чайную ложку пищевой соды и растворите ее в двух литрах воды. Затем добавьте 5 мл жидкого хозяйственного мыла. Тщательно перемешайте получившуюся жидкость и опрыскайте ею кабачки и другие овощи, на которых обнаружены следы мучнистой росы. Повторяйте такую обработку каждые 3 дня.

Ранее "Телеграф" писал, какие растения можно садить рядом с кабачками. Полезное соседство отпугнет вредителей и оздоровит почву.