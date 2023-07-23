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Білий наліт на листі кабачків: як врятувати та зберегти врожай

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Перший тривожний симптом борошнистої роси – поява білого нальоту Новина оновлена 23 липня 2023, 12:41
Перший тривожний симптом борошнистої роси – поява білого нальоту. Фото Колаж

Зараженню кабачків борошнистою росою сприяє хороша погода

Хвороби можуть викликати не тільки зменшення врожаю кабачків, а й призвести до загибелі рослини. Найчастішою проблемою, з якою стикаються дачники при вирощуванні цієї овочевої культури, є борошниста роса.

Для надання допомоги рослинам необхідно чітко виявити причину, яка викликала появу білих плям на листі кабачків. Як пише obozrevatel, борошниста роса — це грибкова хвороба, яка призводить до висихання і загибелі не тільки листя, але і плодів.

Чому з’являється борошниста роса

Хороша погода, коли тепло та сухо, а також великі коливання рівня зволоженості субстрату через полив, сприяють зараженню кабачків та інших городніх культур.

Чи можна зрізати пошкоджене листя

Першим етапом боротьби з хворобою є видалення пошкоджених частин рослини. Це дозволить запобігти поширенню збудника хвороби.

Не можна компостувати таке пошкоджене листя за жодних умов. Його необхідно спалити, а інструменти, використані для обрізки, обробити засобом, що дезінфікує.

Рецепт розчинів для обприскування кабачків

  • Спрей на основі часнику

Візьміть 10 зубчиків часнику та залийте їх літром окропу. Поставте настоюватись на ніч. Наступного дня процідіть рідину і додайте 3 столові ложки ріпакової олії. Добре перемішайте отриманий концентрат. Після цього розбавте його чотирма літрами чистої води та використовуйте для обприскування рослин. Для ефективної боротьби з інфекцією повторюйте процедуру кожні 3-4 дні.

  • Спрей на основі харчової соди та господарського мила

Візьміть одну чайну ложку харчової соди і розчиніть у двох літрах води. Потім додайте 5 мл рідкого мила. Ретельно перемішайте рідину, що вийшла, і обприскуйте нею кабачки та інші овочі, на яких виявлені сліди борошнистої роси. Повторюйте таку обробку кожні 3 дні.

Раніше "Телеграф" писав, які рослини можна садити поряд з кабачками. Корисне сусідство відлякає шкідників та оздоровить ґрунт.

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