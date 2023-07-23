Білий наліт на листі кабачків: як врятувати та зберегти врожай

Зараженню кабачків борошнистою росою сприяє хороша погода

Хвороби можуть викликати не тільки зменшення врожаю кабачків, а й призвести до загибелі рослини. Найчастішою проблемою, з якою стикаються дачники при вирощуванні цієї овочевої культури, є борошниста роса.

Для надання допомоги рослинам необхідно чітко виявити причину, яка викликала появу білих плям на листі кабачків. Як пише obozrevatel, борошниста роса — це грибкова хвороба, яка призводить до висихання і загибелі не тільки листя, але і плодів.

Чому з’являється борошниста роса

Хороша погода, коли тепло та сухо, а також великі коливання рівня зволоженості субстрату через полив, сприяють зараженню кабачків та інших городніх культур.

Чи можна зрізати пошкоджене листя

Першим етапом боротьби з хворобою є видалення пошкоджених частин рослини. Це дозволить запобігти поширенню збудника хвороби.

Не можна компостувати таке пошкоджене листя за жодних умов. Його необхідно спалити, а інструменти, використані для обрізки, обробити засобом, що дезінфікує.

Рецепт розчинів для обприскування кабачків

Спрей на основі часнику

Візьміть 10 зубчиків часнику та залийте їх літром окропу. Поставте настоюватись на ніч. Наступного дня процідіть рідину і додайте 3 столові ложки ріпакової олії. Добре перемішайте отриманий концентрат. Після цього розбавте його чотирма літрами чистої води та використовуйте для обприскування рослин. Для ефективної боротьби з інфекцією повторюйте процедуру кожні 3-4 дні.

Спрей на основі харчової соди та господарського мила

Візьміть одну чайну ложку харчової соди і розчиніть у двох літрах води. Потім додайте 5 мл рідкого мила. Ретельно перемішайте рідину, що вийшла, і обприскуйте нею кабачки та інші овочі, на яких виявлені сліди борошнистої роси. Повторюйте таку обробку кожні 3 дні.

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