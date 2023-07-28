Что будет, если разбросать арбузные корки в саду ночью: очень многообещающий трюк

Это очень эффективное экологическое средство для защиты растений от улиток.

Стартует сезон арбузов! А вы знали, что этот вкусный, освежающий и полный витаминов летний фрукт, он также является отличным оружием в борьбе с улитками и слизнями, которые наносят больший ущерб нашим посевам и урожаю. Как же арбуз может помочь бороться с этими вредителями?

Благодаря сладкому и соблазнительному запаху, арбузные корки подобны приманке, привлекают улиток и слизней, пишет santeplus. Этот нехитрый трюк облегчит вам жизнь и поможет избежать сильного ущерба для ваших культур.

Как избавиться от улиток и слизней арбузом

Разбросайте арбузные корки по саду вечером. За ночь все улитки соберутся, чтобы полакомиться сладким фруктом. Таким образом, поскольку вредители будут в одном месте, вы сможете очень легко от них избавиться, просто собрав их. Таким образом, вы очень легко от них избавитесь, даже не применяя химические вещества, опасные для окружающей среды и для этих насекомых.

Не любите арбузы? Корки от дыни будут иметь аналогичный эффект.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от муравьев на дачном участке. А еще мы писали о необычном трюке, который поможет уничтожить сорняки на огороде и в саду.