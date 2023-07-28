Що буде, якщо розкидати кавунові кірки в саду вночі: дуже перспективний трюк

Це дуже ефективний екологічний засіб для захисту рослин від равликів.

Стартує сезон кавунів! А ви знали, що цей смачний, освіжаючий і повний вітамінів літній фрукт, він також є чудовою зброєю у боротьбі з равликами та слимаками, які завдають більшої шкоди нашим посівам та врожаю. Як же кавун допоможе боротися з цими шкідниками?

Завдяки солодкому та спокусливому запаху, кавунові кірки подібні до приманки, залучають равликів і слимаків, пише santeplus. Цей нехитрий трюк полегшить вам життя і допоможе уникнути сильної шкоди для ваших культур.

Як позбутися равликів і слимаків кавуном

Розкидайте кавунові кірки по саду ввечері. За ніч усі равлики зберуться, щоб поласувати солодким фруктом. Таким чином, оскільки шкідники будуть в одному місці, ви зможете дуже легко їх позбутися, просто зібравши їх. Таким чином, ви дуже легко їх позбудетеся, навіть не застосовуючи хімічні речовини, небезпечні для навколишнього середовища і для цих комах.

Не любите кавуни? Кірки від дині матимуть аналогічний ефект.

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