Праздник 5 августа: что нельзя делать на Трофима Бессонника, чтобы не привлечь несчастие

В этот день нельзя есть сырую калину — к несчастью в любовных делах

Верующие православной церкви отмечают 5 августа память святых мучеников Феофила и Трофима, а также 13 других мучеников Ликийских. В народном календаре этот день известен как Трофимов день или Трофим-Бессонник.

В этот день на Руси люди не отдыхали, а активно трудились на полях. Именно из-за множества дел 5 августа стали называть днем Трофима Бессонного. Работы прекращались ненадолго только в полдень, чтобы избежать палящего солнца.

Девушки в этот день собирали калину и малину, символизирующие любовь, и выпекали пироги. Также из калины готовили лекарства.

Наши предки очень ценили эту красную ягоду за ее полезные свойства. Вопреки горьковатому вкусу калины, она находила применение в кулинарии, используясь для приготовления соков, настоек, киселей и вин.

Что нельзя делать 5 августа

Лениться и долго спать – можно на год лишиться удачи и благополучия.

Рубить, ломать ветки калины – грозит несчастьями.

Есть калину в сыром виде — к несчастью в любви.

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