Свято 5 серпня: що не можна робити на Трохима Безсонника, щоб не притягнути нещастя

Цього дня не можна їсти сиру калину — на нещастя у любовних справах

Віряни православні церкви відзначають 5 серпня пам’ять святих мучеників Феофіла та Трохима, а також 13 інших мучеників Лікійських. У народному календарі цей день відомий як Трохимів день або Трохим-Безсонник.

У цей день на Русі люди не відпочивали, а активно працювали на полях. Саме через безліч справ 5 серпня почали називати днем Трохима Безсонного. Роботи припинялися ненадовго лише опівдні, щоб уникнути палючого сонця.

Дівчата цього дня збирали калину та малину, що символізують кохання, та випікали пироги. Також із калини готували ліки.

Наші пращури дуже цінували цю червону ягоду за її корисні властивості. Попри гіркуватий смак калини, вона знаходила застосування в кулінарії, використовуючись для приготування соків, настоянок, киселів та вин.

Що не можна робити 5 серпня

Лінуватися і довго спати — можна на рік позбутися удачі та благополуччя.

Рубати, ламати гілки калини – загрожує нещастями.

Їсти калину у сирому вигляді — на нещастя у коханні.

Раніше "Телеграф" писав, що у третьому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих державних дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на серпень 2023 року. Додамо, що в Україні продовжили воєнний стан, тому у серпні у зв’язку зі святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів.