Муравьи исчезнут прямо на глазах: как навсегда избавиться от вредителей на участке

Натуральное и эффективное средство от вредителей на огороде

Безвредные на первый взгляд муравьи могут натворить много беды на участке. Мало того, что они сами питаются зеленой растительностью, так еще и привлекают тлю, которая может полностью уничтожить посадки. Поэтому с этими вредителями нужно бороться.

В специализированных магазинах можно найти огромное количество пестицидов. Но применять их нужно очень осторожно, так как отравляющие вещества не только губительны для насекомых, но и вредны для человека. По возможности лучше использовать альтернативные средства на основе натуральных компонентов. К примеру, можно рассыпать на участке пшеничную крупу. Рецептом еще одного эффективного средства делятся "Факты".

Как избавиться от муравьев на участке

Для приготовления раствора понадобится горсть грецких орехов и 150 мл. Компоненты нужно смешать и немного настоять. Затем орехи со спиртом нужно перебить блендером до образования пенки. Жидкость процедить и добавить к ней 3 ложки шампуня или жидкого мыла.

Полученный раствор нужно залить в бутылку с пульверизатором и распылить на место скопления муравьев.

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