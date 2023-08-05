Мурахи зникнуть прямо на очах: як назавжди позбутися шкідників на ділянці

Натуральний та ефективний засіб від шкідників на городі

Нешкідливі, на перший погляд, мурахи можуть наробити багато лиха на ділянці. Мало того, що вони самі харчуються зеленою рослинністю, то ще й приваблюють попелицю, яка може повністю знищити посадки. Тому із цими шкідниками треба боротися.

У спеціалізованих магазинах можна знайти безліч пестицидів. Але застосовувати їх потрібно дуже обережно, тому що отруйні речовини не тільки згубні для комах, але й шкідливі для людини. По можливості краще використати альтернативні засоби на основі натуральних компонентів. Наприклад, можна розсипати на ділянці пшеничну крупу. Рецептом ще одного ефективного засобу діляться "Факти".

Як позбутися мурах на ділянці

Для приготування розчину знадобиться жменя волоських горіхів та 150 мл спирту. Компоненти потрібно змішати та трохи настояти. Потім горіхи зі спиртом слід перебити блендером до утворення пінки. Рідину процідити та додати до неї 3 ложки шампуню або рідкого мила.

Отриманий розчин потрібно залити в пляшку з пульверизатором і розпорошити на місце скупчення мурах.

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