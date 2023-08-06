День Бориса и Глеба: почему 6 августа нельзя убираться и доверять чужим советам

В этот день наши предки с пирогами ходили в гости и угощали друг друга

В воскресенье, 6 августа, православные верующие отмечают память преподобных Бориса и Глеба. Эти святые были сыновьями великого киевского князя Владимира Святославовича и пользовались почитанием как чудотворцы-целители.

Обычно к этому времени на полях уже созревал хлеб. В этот день, из уважения к святым, чья память почитается 6 августа, а также из-за частых грозовых дождей, наши предки старались не выходить на поля и не заниматься полевыми работами.

6 августа принято было навещать друг друга и радовать гостей вкусными домашними пирогами. Также существовало поверье, что перед восходом солнца важно пересчитать все свои деньги. Верили, что это приведет к успеху в будущих делах.

Что нельзя делать 6 августа

Работать, убираться дома — можно лишиться достатка и стать бедным.

Смотреть в глаза прохожим — можно привлечь сглаз другого человека.

Девушкам пользоваться старыми расческами — они могут лишиться своего избранника.

Доверять чужим советам – могут повести неверной дорогой.

Ранее "Телеграф" писал, что в третьем летнем месяце в Украине отмечается ряд важных государственных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на август 2023 года. Добавим, что в Украине продлили военное положение, поэтому в августе в связи с праздниками не будет дополнительных выходных или сокращенных рабочих дней.