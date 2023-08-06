День Бориса і Гліба: чому 6 серпня не можна прибиратися і довіряти чужим порадам

В цей день наші пращури з пирогами ходили в гості та пригощали один одного

У неділю, 6 серпня, православні віряни відзначають пам’ять преподобних Бориса та Гліба. Ці святі були синами великого київського князя Володимира Святославовича і мали шанування як чудотворці-цілителі.

Зазвичай на той час на полях уже дозрівав хліб. В цей день, з поваги до святих, чия пам'ять шанується 6 серпня, а також через часті грозові дощі, наші пращури намагалися не виходити на поля і не займатися польовими роботами.

6 серпня було заведено відвідувати один одного і радувати гостей смачними домашніми пирогами. Також існувало повір’я, що перед сходом сонця важливо перерахувати всі свої гроші. Вірили, що це призведе до успіху у майбутніх справах.

Що не можна робити 6 серпня

Працювати, прибиратися вдома — можна втратити статок і стати бідним.

Дивитись у вічі перехожим — можна притягнути пристріт іншої людини.

Дівчатам користуватися старими гребінцями — вони можуть втратити свого обранця.

Довіряти чужим порадам – можуть повести невірною дорогою.

Раніше "Телеграф" писав, що у третьому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих державних дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на серпень 2023 року. Додамо, що в Україні продовжили воєнний стан, тому у серпні у зв’язку зі святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів.