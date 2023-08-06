Простой способ спасти растения от двух частых болезней: необходимое средство – в кухонном шкафу

Соль может пригодится в дачных вопросах, и вот почему

Невозможно получить урожай, если растения болеют. Парша и ржавчина – две распространенные инфекции, с которыми приходится бороться садоводам, однако в этом поможет одна доступная специя.

Дачники используют соль не только для борьбы с вредителями, а и в целях профилактики заболевания. Об этом пишет Ukr.media.

Парша

Чтобы предотвратить паршу на растениях, приготовьте солевой раствор. Благодаря антисептических свойствам популярная специя поможет защитить культуры. Дачникам нужно смешать 2 ст. ложки соли с 1 л воды. Полученной жидкостью опрыскивайте грядки, особенно уделите внимание растениям, которые уже начали болеть. Продолжать опрыскивание нужно до тех пор, пока инфекция не устранится.

Ржавчина

Чаще всего от ржавчины-инфекции страдают розы или яблони. Однако соль спасет ваши растения. Тот же солевой раствор, который применяется против парши, поможет остановить ржавчину.

Добавим, что дачники призывают использовать соль с осторожностью. Эти методы не стоит применять на постоянной основе, так как вещество может сказаться на качестве почвы.

Ранее "Телеграф" писал, что дачники используют в саду и на огороде английскую соль. Этот ингредиент ускорит рост культур и отпугнет паразитов.