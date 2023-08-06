Простий спосіб врятувати рослини від двох частих хвороб: необхідний засіб – у кухонній шафі

Сіль може стати в нагоді в дачних питаннях, і ось чому

Неможливо одержати врожай, якщо рослини хворіють. Парша та іржа – дві поширені інфекції, з якими доводиться боротися садівникам, однак у цьому допоможе одна доступна спеція.

Дачники використовують сіль не лише для боротьби зі шкідниками, а й у цілях профілактики захворювання. Про це пише Ukr.media.

Парша

Щоб запобігти парші на рослинах, приготуйте сольовий розчин. Завдяки антисептичним властивостям популярна спеція допоможе захистити культури. Дачникам потрібно змішати 2 ст. ложки солі з 1 л води. Отриманою рідиною обприскуйте грядки, особливо приділіть увагу рослинам, які вже почали хворіти. Продовжувати обприскування потрібно доти, доки інфекція не усунеться.

Іржа

Найчастіше від іржі-інфекції страждають троянди чи яблуні. Однак сіль урятує ваші рослини. Той самий сольовий розчин, який застосовується проти парші, допоможе зупинити іржу.

Додамо, що дачники закликають використовувати сіль з обережністю. Ці методи не варто застосовувати на постійній основі, оскільки речовина може позначитися на якості ґрунту.

Раніше "Телеграф" писав, що дачники використовують у саду та на городі англійську сіль. Цей інгредієнт прискорить зростання культур і відлякає паразитів.