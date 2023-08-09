День Пантелеймона Целителя: что запрещено делать 9 августа, чтобы не навлечь кару святого

В старину в этот день выпекались пирожки с капустой, которыми угощали бездомных

Православные верующие по церковному календарю воспоминают 9 августа святого великомученика Пантелеймона. Он был добродушным и самоотверженным человеком, родившимся в III веке и работавшим врачом. Из-за того, что он помогал людям преодолевать тяжелые болезни, его прозвали Пантелеймоном Целителем.

В народе святого также прозвали Капустником. Это связано с тем, что обычно на 9 августа начинали завиваться вилки капусты.

В старину хозяйки готовили с этим овощем пирожки и угощали ими соседей и бездомных. Стоит отметить, что капуста всегда была любимицей на обеденном столе, потому что из нее всегда можно было приготовить огромное количество различных блюд. Квашеная и соленая капуста, а также разнообразные капустные салаты, пироги и супы – все эти вкусности готовились для праздника в честь Пантелеймона.

На Пантелеймона народные целители собирали и хранили целебные растения и цветы, считая, что эти запасы обладают особыми целительными свойствами. А колосья с полей наши предки хранили у себя дома как защиту от нечистой силы.

Что нельзя делать 9 августа

Работать — к беде, особенно это касается работ в поле. Можно навлечь на себя гнев Пантелеймона (ударит молния или будет плохой урожай).

Выполнять работу, спустя рукава — к болезням и неудачам.

Давать в долг — возникнут финансовые проблемы.

Жаловаться на жизненные трудности — можно усугубить ситуацию.

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