День Пантелеймона Цілителя: що заборонено робити 9 серпня, щоб не накликати кару святого

У минулі часи у цей день випікалися пиріжки з капустою, якими пригощали безпритульних

Православні віряни за церковним календарем згадують 9 серпня святого великомученика Пантелеймона. Він був добродушною і самовідданою людиною, що народився в III столітті і працював лікарем. Через те, що він допомагав людям долати тяжкі хвороби, його прозвали Пантелеймоном Цілителем.

У народі святого також прозвали Капусником. Це пов'язано з тим, зазвичай на 9 серпня починали завиватися качани капусти.

За старих часів господині готували з цим овочем пиріжки і пригощали ними сусідів та безпритульних. Варто зазначити, що капуста завжди була улюбленицею на обідньому столі, бо з неї завжди можна було приготувати величезну кількість страв. Квашена та солона капуста, а також різноманітні капустяні салати, пироги та супи – всі ці смаколики готувалися для свята на честь Пантелеймона.

На Пантелеймона народні цілителі збирали і зберігали цілющі рослини і квіти, вважаючи, що ці запаси мають особливі цілющі властивості. А колоски з полів наші пращури зберігали у себе вдома як захист від нечистої сили.

Що не можна робити 9 серпня

Працювати — до біди, особливо це стосується робіт у полі. Можна накликати гнів Пантелеймона (вдарить блискавка чи буде поганий врожай).

Виконувати роботу абияк — до хвороб і невдач.

Давати в борг — виникнуть фінансові проблеми.

Скаржитися на життєві труднощі — можна погіршити ситуацію.

Раніше "Телеграф" писав, що у третьому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих державних дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на серпень 2023 року. Додамо, що в Україні продовжили воєнний стан, тому у серпні у зв’язку зі святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів.